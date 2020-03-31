Массовая гибель от коронавируса в Италии: свежая статистика и онлайн-карта

По состоянию на вторник, 31 марта, в Италии еще больше число увеличилось количество смертей от болезни, вызванной коронавирусом .В стране умерло 837 человек — несколько больше, чем в предыдущий день.

Об этом сообщает итальянское издание Repubblica.

По официальной информации, которую опубликовало издание, за прошедшие сутки от коронавируса умерло 837 человек (в предыдущий день было 812).

В общей сложности от болезни вылечилось уже 15 729 человек, из которых 1 109 за прошедшие сутки (вчера было 1590 человек).

Всего зарегистрировано 77 635 положительных случаев заражения, что на 2 107 больше, чем вчера.

Хорошей тенденцией является то, что за последние дни зафиксировано относительно небольшое число новых случаев заражения.