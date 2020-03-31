В команде Усика назвали примерную дату боя с британским боксером

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, заявил, что его подопечный может провести бой с британцем Дереком Чисорой в июле.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте K2 Promotions.

«По словам промоутера Александра Красюка, бой, предварительно, перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире», — говорится в сообщении.

Напомним, что бой должен был состояться в Лондоне 23 мая, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

33-летний Усик за свою карьеру провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 — нокаутом). Ранее украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от титулов ради перехода в дивизион выше.

36-летний Чисора выходил в ринг 41 раз, одержал 32 победы (23 — нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее сообщалось, что Усик продемонстрировал трюк с монетами, скопировав его у Ломаченко.