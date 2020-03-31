Спасительный спирт: украинский академик отличился «рецептом» лечения коронавируса, документ

Кабинету министров Украины предложили ввести в качестве профилактического и лечебного средства от коронавируса COVID-19 спиртовую настойку под названием «Протефлазид».

Об этом сообщается в письме президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает «Лига. НЕТ».

Ученый уточнил, что препарат напрямую действует на РНК- и ДНР-содержащие вирусы.

«Лекарственное средство зарегистрировано в Украине под торговым названием «Протефлазид» (для детей – «Флавовир») и рекомендовано МОЗ с 2001 года для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций», — говорится в письме.

Цимбалюк отметил, что компьютерное моделирование показало эффективность препарата против коронавируса COVID-19. Он призвал немедленно начать использовать этот препарат в лечении всех больных, которые находятся на стационарном лечении в Украине.

В то же время биофизик, сотрудник НАН Украины Семен Есилевский указал, что спиртовая настойка из двух трав не может быть эффективной против такого сложного вируса.

«В мире нет ни одного противовирусного препарата в виде травяной настойки с доказанной эффективностью», — уточнил ученый.

Также с доводами о низкой эффективности препарата согласился известный блогер MedGoblin, который занимается медицинскими мифами.

В то же время заместитель директора компании-производителя препарата «Экофарм» Александр Гриневич в комментарии журналистам заявил, что настойка может быть эффективна при коронавирусной инфекции. Также он пообещал передать препарат для тестирования бесплатно.

«Мы не утверждаем, а говорим о том, что он может быть активен при COVID-19», — заявил он.

Как сообщал «Апостроф», ранее в Верховной Раде разрешили использовать для лечения от коронавируса COVID-19 незарегистрированные в Украине лекарственные препараты, но только те, которые рекомендованы США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.