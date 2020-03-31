Скандал с избиением посетителя ночного клуба Fifty: суд взял под стражу главу охраны заведения

Голосеевский райсуд Киева 31 марта принял решение взять под стражу на 55 дней руководителя охраны столичного ночного клуба Fifty, который подозревается в жестоком избиении посетителя. Окончательного решения суда по делу подозреваемому придется ожидать за решеткой. Решение было принято из-за позиции прокуроров Киевской местной прокуратуры №1 и по ходатайству следователей Голосеевского УП ГУ Национальной полиции.

Об этом пишут «Украинские новости».

Глава охраны ночного клуба Fifty (Hip-Hop & R’n’BClub на улице Антоновича, 50 в Киеве) подозревается в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, по ч. 1 ст. 121 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Согласно решению суда, мера пресечения не предусматривает права залога и является обоснованной, поскольку существует риск воздействия на свидетелей со стороны подозреваемого, а также риск уничтожения и искажения вещей или документов, имеющих значение для установления обстоятельств правонарушения.

«Надеемся, что работники правоохранительных органов, несмотря на давление со стороны руководства клуба, доведут дело до судебного приговора. А лицо, совершившее преступление, понесет наказание в соответствии с законодательством. Этот случай станет показательным для тех, кто забывает о том, что жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью», — отметил источник в суде.

Как писали СМИ ранее, 15 февраля правоохранители провели обыски в ночном клубе Fifty, где прямо во время вечеринки охрана избила посетителя.