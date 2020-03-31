Найдите отличия: в сети сравнили фото «коронавирусных» госпиталей в Британии и России

Разное отношение к людям во время пандемии коронавируса в Британии и России иллюстрируют выставочные фото временных госпиталей в этих двух странах.

Фото опубликовал блогер Vitauskas в своем аккаунте в Twitter.

На первых двух снимках изображен временный госпиталь Nightingale в лондонском выставочном центре ExCel. Как видно, британцы позаботились о пациентах — здесь каждое койко-место изолировано и оборудовано.

На третьем фото изображен госпиталь в российском выставочном комплексе «Екатеринбург ЭКСПО». У россиян койко-места — это обычные раскладушки с матрацами.

«Скрепно, державно, величаво!» — прокомментировал опубликованные снимки блогер.

Как сообщал «Апостроф», у главного врача подмосковной больницы для больных COVID-19 Дениса Проценко, который проводил экскурсию для президента Росии Владимира Путина, обнаружен коронавирус.