700 тысяч за 25 дней: как коронавирус расползается по миру

С начала пандемии коронавируса в мире заболели 803313 человек.

Об этом можно судить из данных в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

При этом, умерли от COVID-19 39014 человек. При этом, вылечиться удалось 172657 людям.

Добавим, что отметку в 700 тыс. общего числа заболевших в мире превысило 30 марта, в 600 тыс. — 28 марта, в 500 тыс. — 26 марта. А отметка в 100 тысяч зараженных была превышена 6 марта, 200 тыс. — 18 марта, 300 тыс. — 21 марта, 400 тыс. — 24 марта.

Как сообщал «Апостроф», ранее стало известно, почему коронавирус атаковал в Украине молодежь.