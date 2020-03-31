Ермак: Обмен пленными затормозился из-за коронавируса, но может начаться уже через неделю

Обмен пленными с российскими боевиками на Донбассе может начаться через одну-две недели

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель Офиса президента Андрей Ермак, информирует «ДС«.

Этот процесс продолжается. Он осложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Были некоторые сложности, ведь не были допущены представители Красного Креста … Но мы получили подтверждение о немедленном отправления туда представителей Красного Креста. Я очень надеюсь, что, может, через неделю, через 10 дней, может, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены», — заявил Ермак.