В Украине повысят зарплату медикам: названы сроки

Зарплата медиков в Украине будет увеличена уже с апреля.

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Такое заявление 31 марта во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Во время селекторного совещания с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавируса, был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования. Кроме того, стороны обсуждали предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда.

«Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц», — сказал во время заседания Зеленский.

Шмыгаль сообщил, что повышение оплаты труда медиков начнется с апреля, как и индексация пенсий.

Напомним, что на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, Верховная Рада в спешном порядке приняла законопроект об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019.