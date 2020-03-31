Украинский чемпион по боксу заразился страшной болезнью в бою с россиянином

Украинский боксер Карен Чухаджян, владеющий поясом чемпиона мира по версии WBA International в полусреднем весе, заразился гепатитом А в бою с россиянином Сергеем Воробьевым.

Об этом сообщил сам Чухаджян в Facebook.

По словам украинского чемпиона, он не держит зла на соперника, так как тот сам не знал о своей болезни. Россиянин связался с Чухаджяном и извинился перед ним. Также украинец сообщил, что уже выздоровел, однако тренироваться он пока не может из-за ограничений на физические упражнения. Свой следующий бой боксер планирует провести не ранее осени.

Бой между Чухаджяном и Воробьевым состоялся 1 февраля в Калининграде. При существенном доминировании в ринге украинец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее «Апостроф» сообщал, что непобежденному боксеру-чемпиону грозит длительная дисквалификация из-за скандального видео.