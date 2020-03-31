Могут отпустить домой: в скандале с обсервацией туристов с Бали произошел новый поворот

Украинцам, которые вернулись в Киев с Бали, 1 апреля проведут ПЦР-тесты. Если тесты покажут отрицательный результат, то людей отправят домой на самоизоляцию.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Обозреватель», с таким предложением к эвакуированным гражданам выступил министр инфраструктуры Владимир Криклий.

Эвакуированные украинцы рассказали, что 30 марта Криклий приехал к ним и предложил альтернативу, с которой все согласились. Таким образом, три дня граждане проведут на обсервации, потом сдадут ПЦР-анализы, и если они будут отрицательными, то их отправят на самоизоляцию.

«Компромиссное решение такое: три дня – потом на самоизоляцию домой. Только прошу не нарушать», – сказал украинцам Криклий.

Ранее «Апостроф» сообщал, что происходит в отеле «Козацкий», где в обсервации находятся украинцы, которых 30 марта эвакуировали с Бали и Катара.