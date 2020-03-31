Появилась меткая фотожаба на похолодание со снегом в Украине

В сети высмеяли холодную погоду в Украине, которая пришла в страну в последний день марта и принесла снегопады.

Фотожабу опубликовали в группе «Баба и кот» в Facebook.

В последний день марта в стране сильно похолодало. К тому же во многих областях выпал снег. Такое явление весной не очень редкое, но все же необычное.

В интернете не упустили момент посмеяться с такой загадочной погоды. В соцсетях разместили смешную картинку.

Как сообщал «Апостроф», во вторник, 31 марта, в Киеве удивила погода: в конце первого месяца весны начался снегопад.

Также в украинских Карпатах продолжается настоящая зима, несмотря на то, что за окном уже кончается первый месяц весны.