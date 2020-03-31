Коронавирус впервые убил ребенка в Европе: трагические подробности

В Бельгии умерла 12-летняя девочка, у которой диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает издание Le Soir.

Погибшая стала первой самой молодой жертвой COVID-19 в Европе.

По последним данным Министерства здравоохранения Бельгии, в стране умерли от коронавируса 705 человек, из них 94 за последние сутки.

Отметим, что всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19, из них 876 заболеваний за 30 марта. Вылечились от коронавируса 1 696 человек.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в регионе Фландрия — 7 531 (59%), Валлонии — 3 554 (28%), и в Брюсселе — 1 452 (11%).

Напомним, как сообщает «Апостроф», в Чикаго (США) скончался годовалый ребенок, у которого был диагноз «коронавирус».