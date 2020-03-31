В Одессе в жутком ДТП авто разорвало пополам: момент попал на видео

В Одессе произошло жуткое ДТП, при этом автомобиль разорвало пополам.

Об этом сообщает «Одесса Инфо».

Легковой автомобиль Toyota Camry был, в прямом смысле слова, был разрезан столбом.

В результате аварии 34-летний водитель был доставлен в больницу в Овидиопольском районе (Одесская область). Его состояние — средней тяжести.

По словам очевидцев происшествия, от водителя был слышен запах алкоголя. Окончательный вывод о причинах ДТП сделают врачи.

Как сообщал «Апостроф», ранее масштабное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Одессе.

Кроме того, ранее в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.