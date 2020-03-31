На Луганщине обнаружен схрон с арсеналом артиллерийских снарядов и гранатометов. ФОТО

Вблизи Северодонецка в домовладении местного жителя, которого по материалам СБУ ранее объявлен в розыск за участие в деятельности террористической организации, найден схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайника правоохранители изъяли 40 артиллерийских снарядов, два гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, 3 гранатометных выстрела, 5 ручных гранат, 4 взрывателя и почти 2000 патронов различного калибра.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия.