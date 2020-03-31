Все пациенты с подозрением на коронавирус в больнице Рубежного находятся в удовлетворительном состоянии

Сегодня, 31 марта, на пресс-брифинге в облгосадминистрации речь шла о подготовке больниц Луганщины к приему пациентов с подозрением на заболевание COVID-19.

Как сообщил главный врач КНП «Рубежанская центральная городская больница» Эдуард Кравченко, в инфекционном отделении этого заведения развернуто 30 койко-мест и возможность в случае необходимости дополнительно подготовить еще 20, сообщает пресс-служба ЛОВГА

Сейчас там находится 1 человек, у которого соответствующий диагноз подтвержден, и 4 — с подозрением на коронавирус.

Главный врач отметил, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Медицинское учреждение обеспечено всем необходимым и готово к работе по этому направлению.

Заведующая инфекционным отделением КНП «Рубежанская центральная городская больница» Ольга Мартыненко отметила, что в течение марта целом в отделение поступило 10 человек с подозрением на заболевание коронавирусом. У 5 из них диагноз не подтвердился лабораторно. Эти люди уже выписаны.

Диагноз одного, как уже было отмечено выше, подтвержден. Вчера в Киев отправлен материал для контрольного анализа. При наличии двух контрольных негативных результатов человека должны выписать.

По четырем пациентов с подозрением на COVID-19 она сообщила — у трех из них результаты первого теста отрицательные. Ожидаются результаты второго теста. Материалы отправили в Киев вчера. У четвертого человека отобраны и отправлены материал для первого теста.

В Старобельском инфекционном отделении тоже подготовлено 30 коек и дополнительно развернуто еще 10.Об этом рассказала главный врач КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Галина Горбаченко. Заведение в достаточном количестве обеспечено лекарственными средствами. На сегодня ни больных, ни лиц с подозрением на COVID-19 в этом отделении нет.