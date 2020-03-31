Украинцев предупредили о новой волне коронавируса: когда ждать

Местные власти Ивано-Франковска предполагают, что будет новая волна распространения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает ресурс «Галка», ссылаясь на информацию горсовета на заседании.

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По словам начальницы управления здравоохранения Марии Бойко, европейский регион сильно поражен коронавирусной инфекцией.

«В области официально зарегистрировано 16 франковцев, больных COVID-19. К сожалению, умерла одна женщина из Ивано-Франковска и одна из Чукаловки. Практически все области Украины пораженные коронавирусом. В отличие от Италии или Испании, где много погибших старшего возраста, у нас люди от 60 лет не так часто обращаются, они напуганы. Хорошо, что они уже меньше выходят из дома, но мы можем поздно узнавать о потерях», — отметила она.

Бойко подчеркнула, что также существует большая угроза второй волны распространения болезни.

«Основной момент, который свидетельствует о том, что будет новая волна — это массовое возвращение людей из-за рубежа. Она может проявиться уже через 2-3 недели, поэтому очень важно, чтобы все, кто вернулся, были на самоизоляции», — сказала начальница управления здравоохранения.

Как ранее сообщал «Апостроф», общее потепление и наступление жары летом не сможет помешать распространению опасного коронавируса.