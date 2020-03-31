«В плачевном состоянии»: в сети показали неухоженную территорию возле озера в Северодонецке. ФОТО

Состояние прибрежной территории озера Чистое в Северодонецке оставляет желать лучшего.

Соответствующими фотографиями в сети поделилась северодончанка Елена Нехаева.

«Честно-пречестно ехала на»чистое»озеро лебедей фотографировать. Северодонецкий Парк Ужасов отдыхает! Два больших места отдыха в городе в плачевном состоянии. Был бы в городе хороший хозяин, тогда и парки и дороги были. А пока только «наслаждаемся» велодорожкой возле чистого», — сообщила Елена Нехаева в своем посте в ФБ.

Судя по фотоснимкам, обитателям озера приходится «соседствовать» с бытовым мусором, а территория вокруг водоема совсем не похожа на место отдыха.

В комментариях к посту местные жители пишут, что состояние водоема и прибрежной полосы зависит не только от ответственности власти, но и самих горожан.