СМИ: В больнице Рубежного 4 пациента с подозрением на коронавирус

4 пациента с подозрением на коронавирус находятся в больнице Рубежного. Они в состоянии средней тяжести в инфекционном отделении. Всего в марте в больницу госпитализировали 10 пациентов. У 5 диагноз COVID-19 не подтвердился, 1 случай установлен лабораторно.

Об этом сообщает ТРК «Донбасс Онлайн»

Больного с коронавирусом выпишут из больницы после двух отрицательных тестов на коронавирус. Об этом рассказал главный врач Рубежанского центральной городской больницы Эдуард Кравченко. Он добавил, что все врачи на рабочих местах, при необходимости могут принять до 50 пациентов. Но не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких: их 5, нужно минимум еще столько же.