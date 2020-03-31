Германия и Франция обеспокоены положением миссии ОБСЕ в Украине

Берлин и Париж полагают, что сотрудникам мониторинговой мисии ОБСЕ не дают свободно передвигаться на востоке Украины под предлогом борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает dw.com

По мнению Берлина и Парижа, пророссийские сепаратисты в «ДНР» и «ЛНР» мешают работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины под предлогом защиты от распространения коронавируса. Как заявили вечером в понедельник, 30 марта, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, они «очень озабочены» ограничениями, с которыми сталкиваются сотрудники СММ ОБСЕ в Украине с 21 марта 2020 года.

Как указали дипломаты в совместном заявлении, наблюдатели должны иметь возможность безопасно и свободно передвигаться по всей территории Украины, а «пандемия коронавируса не должна становиться предлогом для того, чтобы ограничивать свободу передвижения членов СММ и их возможности по выполнению своих задач».