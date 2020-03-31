Убьет ли летняя жара коронавирус: инфекционист дал четкий ответ

Общее потепление и наступление жары летом не сможет помешать распространению опасного коронавируса.

Об этом сообщил врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита для издания «Обозреватель».

При этом врач анонсировал небольшое снижение показателей передачи вируса, по его словам, это будет обусловлено тем, что люди в жару стараются друг с другом близко не контактировать.

«Вирус не любит холод, он любит людей и передается через воздух от больного к здоровому человеку. Почему зимой увеличивается количество респираторных заболеваний? Потому что люди чаще контактируют друг с другом. Относительно тепла – в Таиланде и Сингапуре, где температура воздуха +25…+28, тоже была вспышка коронавируса. Тепло не мешало ему распространяться», – сообщил эксперт.

Он подробнее рассказал о факторах, которые могут обеспечить снижение цифр по заражениям в Украине и мире в целом.

«Да на солнце капельки вируса высыхают быстрее, но летом люди больше находятся на свежем воздухе, расстояние больше друг от друга, есть ветер, поэтому вирус может не передаваться так быстро, как зимой», – заметил Владимир Курпита.

Как сообщал «Апостроф», ранее известный врач рассказал о самых негативных сценариях распространения коронавируса в Украине.