В ОРЛО подтвердили первый случай заболевания на COVID-19

На временно неподконтрольной территории Луганской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшего лечат в луганской больнице №4

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Заболевший – житель Славяносербского района, заболевание он привёз из-за границы. Мужчина после приезда был на самоизоляции, и после появления первых симптомов ему провели тест. Результат оказался положительным. Спустя несколько дней сделали ещё один тест. После второго положительного результата мужчину положили в больницу №4, в боксированное отделение, заявляют ресурсы, подконтрольные НВФ.

Госпитализированному проводят дополнительные тесты, а также взяли материалы для анализа у всех, кто контактировал с ним. Результаты исследований будут известны в ближайшее время