В Северодонецке маршрутки прекратили работу

В Северодонецке третьи сутки не ходят маршрутные такси. Так перевозчики отреагировали на ограничение количества пассажиров во время карантина.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне. Донбас

Маршрутные такси остановили работу из-за ограничений на время карантина. Так, водители автобусов могут перевозить половину пассажиров от количества мест.

-Если понимать, что у наших перевозчиков весь подвижной состав состоит из газелей — бусиков, содержащие 17-18 пассажиров, то 7-8-9 пассажиров возить им экономически стало невыгодно. Жалуются на то, что даже на заправку транспортных средств на следующий день, не хватает, — говорит заведующий сектором транспорта и связи департамента экономического развития Северодонецкого горсовета Андрей Ширшиков.

По словам диспетчера автобусно-транспортного предприятия Юрия Горюшко, размер убытков примерно от 10 до 12 000 в сутки. Чтобы маршрутка сделала один рейс, необходимо от 35 до 42 гривен.

Ответ о дальнейшей работе маршруток, по словам Андрея Ширшикова, должны предоставить в течение недели.