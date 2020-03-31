Бетонные блоки и силовики: появились фото и видео, как «закрывают» Одессу на карантин

В Одессе ужесточили карантин из-за вспышки коронавируса: на въездах в города установили бетонные блоки.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

На пунктах пропуска в город стоят военные автомобили «Краз». Также там дежурят бойцы Нацгвардии и правоохранители.

«Говорят, детальные команды по проверке машин получат вскоре. Тогда же и привезут бетонные блоки, чтобы ограничить движение — четырехполосная дорога станет двухполосной», — описали ситуацию на трассе из Овидиопольского района.

Другой въезд в Одессу — возле знаменитого рынка 7-км — уже встречает приезжих бетонным заграждением. Там также пока не проводят скрининг, свободно пропуская авто. Останавливают лишь нарушителей ПДД.

Отмечают, что палаток для ночевки или других стационарных объектов на въезде в город пока нет.

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