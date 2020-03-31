Вы идиоты: футболист сборной Украины эмоционально высказался о коронавирусе

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Слова футболиста приводит Tribuna.com.

Так, 26-летний хавбек рассказал, что в Италии две медсестры покончили жизнь самоубийством. Он признался, что видеть столько смертей — сложно. Также футболист сообщил, что все, что говорится о сегодняшней ситуации в Италии, является правдой.

«Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты«, — сказал Малиновский.

По состоянию на утро 31 марта общее количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, составляет 785 979 человек. От болезни скончалось 37 810 человек.

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