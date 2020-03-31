«Слуга народа» засветила в Раде «пикантную» маску: сеть взорвалась, фото и видео

В Верховной Раде народного депутата от партии «Слуги народа» Людмилу Марченко заметили в странной маске во время вспышки коронавируса.
Фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей Facebook-странице.
«Маска дня», — подписал он свой снимок.
Сама Марченко на своей Facebook-странице написала, что ее маска заинтересовала всех.
«Моя маска талантливого дизайнера из Тернополя, Бачинской Оксаны. Маска имеет три слоя и фильтр, плотно прилегает к лицу и защищает. Маска многоразовая и легкая в уходе», — отметила нардеп.
По ее словам, маски могут быть не только безопасными, но и красивыми.
Пользователи сети прокомментировали маску нардепа.
Как сообщал «Апостроф», на заседании фракции «Слуга народа» между народными депутатами Александром Куницким и Николаем Тищенко произошел конфликт.