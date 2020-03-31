Изоляция с намеком на интим: сеть взорвали забавные фотожабы на карантин в Украине

В интернете появились забавные фотожабы про изоляцию во время карантина в Украине из-за вспышки коронавируса.

Смешные картинки опубликовал в социальных сетях политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

На них изображено якобы поведение украинцев во время изоляции. Фотожабами показали самоизоляцию, секс и «планы» людей на Новый год 2021.

Как ранее сообщал «Апостроф», в сети было опубликовано израильское познавательное видео о том, как инфекции, в частности, смертельно опасный коронавирус, передаются в быту.

Напомним, некоторые граждане Украины, помещенные на обсервацию в отель «Козацкий» в Киеве после эвакуации из Катара и Бали, объявили голодовку. Оказалось, что им не понравились условия в отеле и уровень коммуникации власти.