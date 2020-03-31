На масках заработал? «Слуга народа» под Радой «засветил» дорогое авто, видео

Народный депутат фракции «Слуга народа» и основатель клиники «Борис» Михаил Радуцкий приехал в Верховную Раду на дорогом элитном автомобиле.

Видео снял корреспондент «Апострофа» Александр Гончарук.

Политик был за рулем машины марки Audi e-tron quattro. Цена такого авто достигает 89 000 долларов = 2,5 миллиона гривен (1 500 минимальных пенсий).

В сети пользователи прокомментировали такое имущество нардепа. Предположили, что политик заработал деньги на продаже масок.

Как ранее сообщал «Апостроф», нардеп президентской партии Михаил Радуцкий пришел на заседание Верховной Рады с часами стоимостью около 10 тысяч долларов. В объектив камеры попала дорогостоящая модель часов Rolex, украшающая руку 18-го номера в избирательном списке «Слуги народа».