Гороскоп на 31 марта: Близнецам может навредить пессимизм, а Козерогам стоит уступить

Хотите знать, что вас ждет 31 марта? Эксперты «Апостроф.Лайм» уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому сейчас нельзя спешить, а кому не нужно много планировать.

Овен

Сейчас вам нельзя спешить, не делайте ничего, что не было обдумано заранее. Любая импровизация в этот период должна быть очень четко взвешенной, иначе велик риск испортить все. Это касается как работы, так и личной жизни.

Телец

Вам не стоит слишком много времени уделять работе и финансам. Лучше задумайтесь о близких людях или творчестве. Все, что заставляет вас улыбаться, сейчас будет очень полезным, как морально, так и физически.

Близнецы

Ваш сегодняшний пессимизм способен привести к упадку сил и нежеланию делать что-либо. А избыточная активность в таком состоянии может спутать вам карты и внести хаос в дела. Попробуйте посмотреть на происходящее с другой, более оптимистичной, стороны и, возможно, фортуна вам улыбнется.

Рак

Не слишком много планируйте, тогда все получится. День будет спокойным и приятным, если вы сами не будете его усложнять. Постарайтесь не перенапрягаться и пусть все просто идет своим чередом.

Лев

Сегодняшний день для Весов пройдет под знаком непредсказуемости. Вас может поджидать буквально что угодно. Чтобы свести к минимуму неприятности звезды советуют сосредоточиться на текущих делах, проявить последовательность и организованность.

Дева

События дня заставят Дев действовать быстро и нестандартно. День будет наполнен интересными возможностями и чтобы их не упустить вам следует быть весьма проворными. Благодаря этому вы завоюете себе симпатии, а также обернете себе на пользу изначально неблагоприятные дела.

Весы

В этот день Весы могут стать раздражителем и объектом нападок со стороны близких и окружающих. Ваша энергетика будет провоцировать других на конфликты. Стоит попробовать побыть одному, так как иначе вашим обидчикам может крепко достаться, что может сказаться в дальнейшем на ваших отношениях.

Скорпион

Сейчас велик шанс заключения выгодных сделок. Также Скорпионам стоит прислушиваться к интуиции, она сейчас подскажет самые верные решения. Будьте готовы к длительным и продуктивным переговорам.

Стрелец

Не лучший день для общения с окружающими. Ваш бескомпромиссный настрой и требовательность к себе и другим будут помощниками в делах. Но с точки зрения близких, вы будете выглядеть тираном, постоянно подхлестывая всех вокруг.

Козерог

Козерогам стоит сконцентрироваться на себе и минимизировать контакты с окружающими. Сегодня ваши откровения могут сыграть на руку завистникам. Если вы что-то запланировали и от этого пришлось отказаться в силу обстоятельств — смиритесь и не переживайте. Уступив сегодня, вы найдете что-то завтра.

Водолей

День для Водолеев будет насыщен расслабляющей и приятной атмосферой. Хорошей идеей будет отдалиться от мирской суеты и посвятить как можно больше времени себе и тому, что радует. Сегодня не стоит присоединяться к каким-то массовым мероприятиям — это может принести внутренний дискомфорт.

Рыбы

Сегодня звезды наделят Рыб силой воли, убедительностью и коммуникабельностью. Эти качества будут нужны при возникших трудностях, которые вы сможете в итоге решить в вашу пользу, так как в основном это будут вполне конкретные люди, а с ними вы сможете без особого труда договориться.

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