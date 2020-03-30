Что грозит нарушителям карантина: украинцам показали печальное фото из США

В США растет число заболевших и умерших от коронавируса Covid-19: тела жертв вируса хранят в передвижных моргах рядом с госпиталями.

Соответствующее фото опубликовал в Telegram блогер Тарас Березовец.

Рядом со снимком тел умерших от коронавируса блогер разместил другое фото – из леса под Киевом, с автомобилями людей, которые в период карантина решили отправиться «на шашлыки».

«Только два фото. На одном тела умерших от коронавируса в рефрижераторе рядом с одним из госпиталей Нью-Йорка. На втором окрестности одного из озер Киева вчера. No comment», – пишет Березовец.

Как ранее сообщал «Апостроф», по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 — летальных, 6 пациентов выздоровели.