Враг уже у нашей двери: новый глава Минздрава сделал эмоциональное заявление

Новый министр здравоохранения Максим Степанов эмоционально высказался о коронавирусе, борьбу с которым ему предстоит начать в Украине в ближайшее время.

Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минздрава.

«Этот день закончился, но на самом деле все только начинается. Спасибо за поддержку каждому, кто понимает перед каким вызовом стоит Украина. Скажем прямо: в стране — война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий — враг уже у дверей. Буквально», — заявил он.

В подтверждение своих слов, он привел статистику других стран.

«Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавируса и до отметки в 100 тысяч прошло два месяца. А от 300 до 400 000 — всего лишь три дня. Еще раз — три дня. И плюс 100 тысяч больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тысячах инфицированных», — говорит Степанов.

По словам министра, коронавирус не выбирает жертву.

«Коронавирусу безразлично, кто его жертва — учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех», — уверен министр.

Как сообщал «Апостроф», ранее стало известно, что по данным на понедельник, 30 марта, в Украине коронавирусом заразились 548 человек, 13 человек умерли.