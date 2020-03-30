Член оперативного штаба: статистика заболеваемости начнет резко расти

По данным МОЗ, по состоянию на 30 марта, в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, хотя статистика Минздрава на самом деле не отражает реальное положение дел.

В этом уверена врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, добавив, что проблема в том, что протестировать всех желающих государство просто не может.

«Нужно без фанатизма. Все страны испытывают острый дефицит, в том числе, и с тестами. Это же не просто раз протестировал и все. Мы же сколько берем контрольных проб у больных людей. На одного пациента может приходиться до пяти раз тестирований. Мы не можем протестировать всех подряд, кому хочется. Весь мир пошел по такому пути: тестируют больных с подозрением, тесные контакты. Белорусы, например, тестируют методом ПЦР всех, кто вернулся в их страну. Но у них нет такого огромного количества вернувшихся как у нас. Но у нас сейчас доступ к тестированию расширяется, соответственно и будет расти количество выявленных случаев», — говорит она.

По ее словам, на данный момент все упирается в количество тестов и логистику.

«Как сейчас обеспечить тестирование всем, кто этого хочет? Где взять ресурс? Ведь эти люди с подозрительным случаем и легким течением заболевания не должны никуда выходить. Кто должен к каждому из них поехать и протестировать? Ну и мы же не ожидали, что в нашей стране, с разваленными государственными институциями и финансированием медицины по остаточному принципу, будет лучше, чем в США или других странах», — отметила врач-инфекционист.

Подробнее о коронавирусе и большой проблеме в Украине, читайте в материале «Апострофа»: Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом — доктор медицинских наук.