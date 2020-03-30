Скандал с громкими обвинениями против Ермака: появилась реакция ГБР

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из «Слуги народа» Гео Лероса, который обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.

Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что бюро отреагировало на заявление Ермака и открыло дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц; вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора.

Как сообщал «Апостроф», ранее брат Ермака интересно ответил на громкие обвинения в коррупции.

Также всплыли фамилии фигурантов, замешанных в скандале с громкими обвинениями против Ермака.