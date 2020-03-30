Коронавирус в Италии достиг 100 тысяч, но есть хорошие новости: данные за 30 марта

В Италии более 100 тысяч человек заразились коронавирусом, за последние сутки COVID-19 зафиксировали у 1648 человек, но это почти в два раза меньше, чем было вчера.

Об этом сообщает la Repubblica.

Суточное количество больных коронавирусом идет на спад, вчера им заразились 3815 человек, сегодня — 1648. Конечно, это много, но тенденции радуют.

Общее количество инфицированных людей, включая пострадавших и тех, кто выздоровел, достигло 101 739 человек.

Сейчас коронавирусом в Италии болеют 75 528 человек.

Число погибших от COVID-19 по-прежнему растет: за последние 24 часа умерло 812 человек (вчера их было 756), в результате чего общее число достигло 11591.

Выздоровело в Италии 14 620 человек. За сегодня — 1590, а вчера 646. Оказывается, что за последние сутки, больше всего итальянцев побороли коронавирус.

Подробнее об этом читайте в метериале «Апострофа» — Коронавирус заразил почти 750 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (обновляется).