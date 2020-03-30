В Украину прибыла новая партия тестов на коронавирус: фото

В Украину прилетел очередной самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для определения и выявления коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Президента.

«Из города Сеула, Южная Корея, в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Груз доставлен в Украине по инициативе Офиса Президента», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украину прибыл второй «самолет жизни» из Китая с защитой против коронавируса. Борт доставил в Украину 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

Также ранее Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале «Апострофа»: Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.