Забрали паспорт: стало известно об интересном инциденте с женщиной и ребенком, эвакуированными с Бали

Эвакуированной спецрейсом из Бали и Катара украинке с маленьким ребенком позволили уехать на такси из отеля «Козацкий».

Соответствующие фото и видео опубликовал в Facebook собственный корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

«Женщине с ребёнком позволили уехать из отеля на такси, предварительно забрали у неё паспорт. Пришлось дать ей свою куртку, так как на улице была температура +3», — написал он.

Автор, также, снял видео на котором видно, что женщину изначально не выпускали, но позже все же разрешили покинуть территорию.

Взамен она что-то дала полицейским, на видео четко не видно, предполагается, что паспорт.

Отметим, что к отелю «Козацкий» до сих пор приносят еду и товары первой необходимости для эвакуированных граждан.

Ранее «Апостроф» сообщал, что происходит в отеле «Козацкий», где в обсервации находятся украинцы, которых 30 марта эвакуировали с Бали и Катара.

Также, некоторые граждане Украины, помещенные на обсервацию в отель «Козацкий», объявили голодовку.