Украинцы с Бали, которых отправили на обсервацию, объявили голодовку: видео

Некоторые граждане Украины, помещенные на обсервацию в отель «Козацкий» в Киеве после эвакуации из Катара и Бали, объявили голодовку.

Об этом сообщает «Прямой».

Оказалось, что им не понравились условия в отеле и уровень коммуникации власти.

В частности, люди пожаловались на то, что их поселили по 2-3 человека в номер, плохие бытовые условия и отсутствие медика в месте обсервации.

К тому, же постояльцы отметили, что среди них есть больной мужчина с температурой, а к нему не едет скорая помощь. Главным образом именно эта причина и стала поводом для протестной голодовки.

Также украинцы заверили, что являются сознательными гражданами, но им не понравилось, что их поставили перед фактом о 14-дневной изоляции уже на борту самолета перед вылетом из Дохи.

Ранее «Апостроф» сообщал, что происходит в отеле «Козацкий», где в обсервации находятся украинцы, которых 30 марта эвакуировали с Бали и Катара.