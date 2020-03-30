Игроки «Барселоны» совершили благородный поступок для людей во время пандемии коронавируса

Капитан «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что футболисты каталонского клуба согласились на снижение зарплат на 70 процентов на время карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса. Также игроки будут доплачивать персоналу клуба, чтобы сотрудники получали зарплату в полном объеме.

Об этом Месси сообщил в своем Instagram.

«В последнее время было много сказано о «Барселоне» в вопросе о зарплате футболистов в этот сложный период. Мы хотим прояснить, что всегда были готовы пойти на снижение зарплат, так как понимаем, что ситуация вышла за рамки. Игроки должны первыми помогать клубу, когда ему необходима помощь. Соглашение было достигнуто не сразу, так как мы искали идеальную формулу для помощи клубу и персоналу.

Сейчас настало время объявить, что кроме сокращения зарплаты на 70 процентов на время кризиса, мы также будем доплачивать персоналу, чтобы сотрудники клуба получали зарплату в полном объеме», — написал Месси.

Напомним, что в данный момент чемпионат Испании и Лига чемпионов приостановлены. В связи с этим, доходы «Барселоны» существенно сократились.

Ранее сообщалось, что Месси сделал личный вклад в борьбу с коронавирусом.