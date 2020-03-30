В Украине топ-чиновник подхватил коронавирус: что известно

Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак ушел на больничный из-за заражения коронавирусом, которое было подтверждено тестами в лаборатории.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Запорожского облсовета.

«Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее коронавирус подхватил депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля. Он рассказал, что заболел несмотря на то, что максимально старался соблюдать карантин.

Как ранее сообщал «Апостроф», в Запорожье зафиксированы четыре случая заражения смертельным коронавирусом у местных жителей, которые недавно вернулись из-за границы.