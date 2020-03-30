Рада дала «добро» на использование лекарств без регистрации в Украине против коронавируса

Депутаты разрешили использовать для лечения от коронавируса COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты, но только те, которые рекомендованы официальными органами США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Коронавирус заразил почти 700 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №3268, принятом депутатами без обсуждения в понедельник, 30 марта.

При этом, порядок назначения и применения этих препаратов должен установить Минздрав.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Закон вступает в силу со дня публикации и действует в течение трех месяцев.

Как сообщал «Апостроф», украинец, который первым излечился от коронавируса, сделал откровенное признание.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.