Сауну заказывали? В сети показали фото и видео серьезного ЧП в Киеве

В Подольском районе Киева прорвало теплотрассу, кипятком залило улицы.

Об этом сообщает «Киев Сейчас».

На улице Ярославской прорвало теплотрассу, улицу залило кипятком.

От этого просел асфальт на проезжей части и на тротуаре.

Сейчас на месте проводится ремонт.

Движение в сторону Межигорской открыто.

Напомним, что в Киеве на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего с сооружения прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.

Подробнее читайте про аварии в Киеве в материале «Апострофа»: «Порталы» в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить.