Изолированный вариант: в Англии нашли возможность доиграть сезон в условиях коронавируса

Руководство английской Премьер-лиги разрабатывает вариант проведения оставшихся матчей нынешнего сезона в условиях пандемии китайского коронавируса в изолированных лагерях.

Об этом сообщает The Independent.

Матчи могут пройти летом на тренировочных базах клубов вместо стадионов и без зрителей. Планируется, что матчи будут проходить каждый день и они будут транслироваться по телевидению. Данный вариант может устроить клубы, которые существенно потеряли в доходах из-за приостановки чемпионата Англии. Также план устраивает правительство Великобритании, которое считает, что футбол поможет жителям сплотиться в сложный период.

На данный момент в чемпионате Англии сыграно 29 туров. Лидером турнира является «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры-2020 официально перенесены на новую дату.