В зоне ООС погиб украинский военнослужащий, еще один ранен, — штаб

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.Также на Луганщине в результате вражеского обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинского учреждения и ему оперативно предоставлена надлежащая медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное», — сказано в сообщении

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.