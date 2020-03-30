Кулаком по девяткам: Ломаченко совместил боксерскую тренировку с футболом — яркое видео

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA по боксу в легком весе Василий Ломаченко поделился с фанатами роликом с совмещением своей тренировки с футбольным занятием.

Так, боксер, одев перчатки, пожонглировал мячом, после чего ударом рукой несколько раз отправил игровой снаряд из футбола в девятки ворот.

Напомним, бой Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом был отменен. Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех поединков под своей эгидой до 30 июня.

32-летний Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 22-летнего Лопеса 15 побед в 15 поединках (12 — нокаутом).

Ранее «Апостроф» сообщал, что Ломаченко извинился перед болельщиками за скандальный пост.