Типовая тендерная документация от бизнеса откроет рынок для всех порядочных подрядчиков — Всеукраинская дорожная Ассоциация

Дорожно-строительные компании Украины призвали присоединиться к созданию альтернативной типовой тендерной документации для проведения тендеров.

Всеукраинская дорожная Ассоциация сообщает об этом на своем сайте.

Текст типовой тендерной документации, который разработал Укратводор, по словам экспертов Ассоциации, создал барьеры для доступу к рынку. При этом данные препятствия не являются объективными и носят ограничительный характер, относительно свободного доступа к дорожно-строительного рынка большинства компаний.

Также Всеукраинская дорожная Ассоциация ссылается на сайт Prozorro, где в публичном доступе находится информация, по которой можно убедиться, что в тендерах побеждают одни и те же компании с минимальным отрывом, и называет такие закупки «тендеры из двух».

«Сейчас создана Рабочая группа при Министерстве экономики, которая уполномочена принимать окончательное решение и утверждать такую документацию. Ассоциация вошла в состав этой рабочей группы, по разработке тендерной документации на закупку работ», — сообщает сайт Ассоциации.

«Всеукраинская дорожная Ассоциация приняла решение разработать типовую тендерную документацию от бизнеса, учитывая непосредственно потребности отрасли, а не потребности отдельных заинтересованных субъектов индустрии».

Что сделать, чтобы потребности, опыт и экспертная позиция компании были учтены?

Всеукраинская дорожная Ассоциация призывает обратиться в их офис, и стать участником этих процессов:

«В настоящее время ведется активная работа над типовой документацией для проведения тендеров на строительство дорог. Привлечена команда юристов, экспертов по закупкам, практиков дорожной индустрии, и каждая компания, которую коснулись искусственные ограничения для собственного развития, должна проявить инициативу и приобщиться к этому делу», — добавляет президент Ассоциации Артем Гриненко.

«После окончательной разработки текст типовой тендерной документации от бизнеса будет направлен в Министерство экономики. Мы будем отстаивать каждый пункт и каждую позицию. Понимаем, что будет нелегко, но мы знаем, что делать», — сообщила Всеукраинская дорожная Ассоциация.

Контакты можно найти на сайте vda.org.ua или обратиться к президенту Ассоциации Артему Гриненко.