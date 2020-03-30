Рада приняла «антиколомойский» закон по банкам: результаты голосования

Верховная Рада приняла законопроект №2571-д «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», за проголосовало 277 депутатов.

Рынок земли и закон про банки: онлайн видеотрансляция вечернего заседания Рады

Закон принимали в двух чтениях.

В первом за проголосовало 267 народных депутатов.

Во втором — 277.

Напомним, что 24 марта премьер министр Украины Денис Шмыгаль внес в раду «Проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», который назвали «антиколомойским».

В нашем законодательстве не написано что делать, если вдруг акционер банка через суд оспорит решение регулятора о национализации его банка. Законопроект должен детально описать что будет происходить, если Коломойский в суде оспорит решение НБУ о национализации Приватбанка.

Обновляется…