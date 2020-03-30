Сивохо прокомментировал свое увольнение

Сергей Сивохо отреагировал на увольнение его с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «ДС«.

По его мнению, «клеркам из СНБО больше неинтересна тема Донбасса».

«На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию. Мы с Максимом Ткаченко [также уволенный советник секретаря СНБО, — Ред.] сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру. Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам», — написал Сивохо.