Рада назначила нового главу Минздрава: его биография и фото

30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада назначила нового министра здравоохранения. Им стал Максим Степанов.

За 246 нардепов.

Как сообщают источники в «Слуге народа», в команде президента были недовольны работой прошлого главы Минздрава Ильи Емца. Интересно, что на своем посту он не продержался и месяца. До него ведомством управляла Зоряна Скалецкая, которая ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Степанов родился в семье медиков и по первому образованию является хирургом.

В 2011-2016 годах занимал должность руководителя полиграфкомбината «Украина», которая одной из первых начала печатать в стране ID-карты.

В 2017 его назначили губернатором Одесской области, на должности он пробыл два года. Он неоднократно говорил, что его приоритетами являются медицина, инфраструктура и образование.

В 2019 году у Степанова произошел открытый конфликт с Петром Порошенко. Тогдашний губернатор публично заявил, что не захотел раздавать по 1000 гривен из бюджета под выборы, за что был отстранен.

Во время вспышки коронавируса Степанов начал заниматься волонтерством, он активно помогает одесским больницам. За свои средства он закупил для медиков защитные костюмы, аппарат ИВЛ и 4000 респираторов.

Напомним, что 28 марта президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины.