«Нечеловеческие» условия: украинцы сбежали с обсервации в отеле Киева, видео

В Киеве из гостиницы «Козацкий» убежала часть украинцев, которых эвакуировали двумя рейсами Доха (Катар) — Киев и поселили на обсервацию.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«Часть людей, которые заселились в отель «Козацкий», скрылись. Говорят, что там «нечеловеческие условия»- очень холодно и очень дорогое питание (1200 грн в день). Люди добавляют, что даже готовы заплатить штраф, который составляет от 17 до 34 тыс гривен, чтобы не жить в таких условиях», — говорится в сообщении.

Оказалось, что на место даже приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пытался договориться с людьми, но пока это никаких результатов не дало.

Как сообщал «Апостроф», украинцы, которые прилетели в Киев с Бали через Катар, рассказали о том, в каких условиях их поселили на обсервацию в гостинице «Козацкая».

Напомним, что проживание в альтернативном отеле, который предлагают пассажирам, которые прибыли из Катара, обойдется в 338 евро за двухместный номер в две недели.