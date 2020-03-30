Организаторы приняли решение по самому сложному бою в карьере Усика

Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально отменен.

Об этом говорится в заявлении промоутерской компании Matchroom Boxing.

В частности сказано, что все бои, которые должны были состояться в мае под эгидой компании, перенесены в связи с эпидемией коронавируса. Новая дата поединка между Усиком и Чисорой станет известна позже. Не исключено, что бой состоится в июле.

Поединок между украинцем и британцем должен был пройти 23 мая на арене О2 в Лондоне.

33-летний Усик за свою карьеру провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 — нокаутом). Ранее украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от титулов ради перехода в дивизион выше.

36-летний Чисора выходил в ринг 41 раз, одержал 32 победы (23 — нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее «Апостроф» сообщал, что Усик был включен в число лучших тяжеловесов мира.