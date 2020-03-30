Рада приняла важный закон по обеспечению военных

30 марта украинский парламент поддержал изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят обеспечить бесперебойное питание военнослужащих ВСУ и МВД.

Рада готовится принять важные законы: онлайн трансляция заседания 30 марта

За принятие изменений проголосовали 302 народных избранника.

Таким образом, Министерство обороны и МВД отныне имеют возможность продолжить в 2020 году действия договоров, которые были заключены год назад с субъектами хозяйствования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что до сих пор были риски срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств.

Так, особое внимание авторы изменений уделили отказу ООО «ПОНТЕМ.УА», которое отказалось оазывать услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением COVID-19.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла законопроект по поводу криминализации вывоза или пересылки через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.